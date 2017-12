SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas usaram suas contas no Instagram neste domingo (24), véspera de Natal, para desejar boas festas aos seguidores.

"Para você, desejo o sonho realizado. O amor esperado. A esperança renovada", escreveu a apresentadora Adriane Galisteu na legenda de uma foto com seu filho, Vittorio. "Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente... Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos."

Caetano Veloso publicou uma foto com sua mãe, Dona Canô (1907-2012), e desejou aos fãs "Feliz Natal e muita música!". Na publicação, também divulgou a música "Todo Homem", primeiro single do álbum "Ofertório", gravado em parceria com os filhos e que será lançado em 2018.

"Minha gente, meu povo querido e amado, que esse sentimento de bondade, compaixão, amor e gratidão se faça presente em todos os dias de nossas vidas, e não somente no dia 24 de dezembro", disse o cantor Alexandre Pires, em vídeo. "Um feliz natal recheado de paz, amor e esperança para todos vocês."

A cantora Elba Ramalho gravou um vídeo natalino. Também aproveitou para divulgar a música "O Homem", do seu novo álbum "Eu Sou o Caminho".

A equipe do cantor Roberto Carlos desejou aos fãs um "Feliz Natal e um 2018 de paz, amor e muitas emoções!"

Autor de "O Outro Lado do Paraíso", próxima novela das nove da TV Globo, Walcyr Carrasco, por sua vez, publicou o vídeo de uma mamãe Noel sambando e desejou "Feliz Natal" aos seguidores.