SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará quis dar um presente de Natal para os seus torcedores. Neste domingo (24), o clube anunciou um pacote de quatro reforços para a temporada. A diretoria cearense fechou acordo com o zagueiro Bruno Pires (que estava no Chiapas, do México), os atacantes Douglas Coutinho e Felipe Azevedo e o meio campista colombiano Javier Reina (que defendia o Deportivo Pasto (Colômbia). Revelado na base do Cruzeiro, o atacante Douglas Coutinho acumula passagens pelo o Braga, de Portugal, e Atlético/PR, clube que defendeu na última temporada. Já o também Felipe Azevedo retorna ao Ceará em 2018. Entre 2011 e 2012, o atleta fez 59 jogos pelo time de Fortaleza. Felipe foi o autor do gol de empate no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2012, placar que deu o bicampeonato da competição ao Alvinegro. Nas últimas três temporadas, ele defendeu a Ponte Preta e o, por último, o Chiangrai United, na Tailândia. “Estou muito feliz por ter acertado o meu retorno ao Ceará. É minha casa, pois tive um ano muito bom e saí como artilheiro. Isso pesou muito para o meu retorno. Tive propostas da Série A e Série B, mas quis dar preferência ao Ceará, principalmente pelo ambiente que tive lá. Teremos quatro competições em 2018. Espero que seja um ano tão bom quanto foi 2017. Vamos com tudo. Quero fazer bons jogos e buscar um campeonato seguro na Série A. Estou ansioso para chegar logo, vestir a camisa do Ceará logo, jogar e poder ver o Castelão lotado”, disse Felipe. Terceira colocada na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, a equipe vai disputar a divisão principal do nacional em 2018. O clube ainda vai participar do Campeonato Cearense, Copa do Brasil e do Nordestão do ano que vem.