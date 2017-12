SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos estuda uma maneira de não precisar pagar R$ 800 mil ao Botafogo referente à multa rescisória de Jair Ventura. De acordo com o presidente eleito José Carlos Peres, não está descartado emprestar jogadores ao clube carioca para abater a dívida. “Hoje é tudo na base da troca. Podemos, de repente, envolver empréstimo de jogadores. Ou isso e mais algum dinheiro. Temos um leque de opções”, disse Peres, em entrevista ao jornal “A Tribuna de Santos”. Mesmo sem anunciar oficialmente Jair Ventura como novo técnico, Peres teceu elogios ao treinador do Botafogo. Como mostrou o UOL Esporte, o filho de Jairzinho assinará um contrato de um ano com a equipe da Vila Belmiro. “Ele tem uma consciência e uma confiança que não se vê em treinadores por aí, principalmente nos mais velhos, que têm de chegar socando a porta para dizer que chegaram”, completou.