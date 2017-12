SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pacote de presente endereçado à casa do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em Los Angeles, estava cheio de estrume de cavalo, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles à imprensa. A entrega provocou interdições nas casas locais, pois a a polícia chegou a tratar o caso como uma ameaça de bomba. O FBI passou a investigar o caso. O pacote foi encontrado na noite de sábado na entrada do vizinho de Mnuchin no bairro de Bel Air. Junto dele, vinha um cartão de Natal com comentários negativos contra o presidente Donald Trump e sua recentemente sancionada reforma tributária. Um esquadrão antibomba do Departamento de Polícia de Los Angeles submeteu o pacote a um raio-x antes de abri-lo. Imagens aéreas da TV KNBC mostravam oficiais investigando uma grande caixa com papel de embrulho e depois descartando seu conteúdo. Segundo a KNBC, Mnuchin não estava em casa quando o pacote foi descoberto. Sua rua ficou fechada por cerca de duas horas, afirmou a KNBC, o que desagradou a vários vizinhos. Mnuchin é ex-executivo do banco Goldman Sachs e financiador de filmes de Hollywood.