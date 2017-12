SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lucas Barrios já sabe onde irá jogar na temporada 2018. Depois de ser campeão da Libertadores no Grêmio e anunciar a sua saída da equipe gaúcha, o jogador acertou seu retorno ao Colo Colo, do Chile, onde jogou em 2008 e 2009. A informação foi divulgada pelo site Tyc Sports. Ainda segundo a publicação, o argentino de 33 anos vai assinar contrato por dois anos na próxima semana e será um dos atletas mais valorizados do plantel. O time conta ainda com os argentinos Agustín Orion, Fernando Meza, Matías Zaldivia e Julio Barroso. Barrios chegou ao futebol brasileiro em 2015 quando defendeu o Palmeiras. O atacante atuou até 2017 pela equipe alviverde, mas não conseguiu se firmar e acabou fechando com o Grêmio. Na equipe gaúcha, foi campeã da Libertadores e vice do Mundial de Clubes. No fim de sua passagem, Barrios também foi questionando e chegou a ter a sua titularidade ameaçada. Logo após a final contra o Real Madrid, Barrios afirmou que soube de sua saída dois meses antes e que havia sido liberado pelo clube para conversar com outra equipe. O argentino chegou a ser sondado por times como River, Huracán e Vélez, mas acabou acertando com o futebol chileno. REFORÇOS Ao menos quatro. Este é o número de reforços que o Grêmio espera para 2018. Até agora sem anunciar ninguém além da renovação do técnico Renato Gaúcho, o clube condiciona novos alvos à saídas do clube. Luan e Arthur despertam o interesse dos clubes da Europa. E o Grêmio teme propostas irrecusáveis a partir da abertura da janela de transferências internacionais, em janeiro. Dependendo das baixas, reposições serão necessárias. Mas até então são quatro posições na mira. Dois atacantes, um armador e um lateral. E ainda assim, a direção considera que renovações com os jogadores que estão com vínculo no fim podem ser consideradas contratações também. “Depende dos jogadores que saírem. Consideramos os jogadores que têm contrato vencendo novas contratações. Mas são basicamente um ou dois atacantes, um armador, um ou dois laterais. E dependendo de quem sair na janela, sendo algum jogador importante, teremos que repor”, explicou o vice de futebol Odorico Roman à rádio Bandeirantes. O Grêmio tem reapresentação do time principal prevista apenas para dia 18. Com a disputa do Mundial de Clubes, a volta ficou atrasada e os jovens do time de transição disputarão as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.