SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco fez uma forte defesa dos imigrantes na tradicional Missa do Galo, celebrada à meia-noite do sábado para o domingo (horário local), comparando-os a Maria e José buscando um lugar para ficar em Belém e dizendo que a fé exige que estrangeiros sejam bem recebidos. Celebrando o quinto Natal de seu papado, Francisco liderou a Missa solene diante de 10 mil pessoas na Basílica de São Pedro, no Vaticano, enquanto muitos outros acompanharam o cerimônia da praça do lado de fora. O Evangelho lido durante a Missa recontou a história de como Maria e José tiveram de viajar de Nazaré para Belém devido ao censo ordenado pelo imperador romano César Augusto. "Tantos passos estão escondidos nos passos de José e Maria. Vemos o percurso de famílias inteiras forçadas a fugir nos nossos dias. Vemos o percurso de milhões de pessoas que não escolhem fugir, mas são expulsas de sua terra e deixam para trás seus entes queridos", disse o papa na homilia. Mesmo os pastores que, segundo a Bíblia, foram os primeiros a ver o Menino Jesus "foram forçados a viver às margens da sociedade" e considerados estrangeiros sujos e mal-cheirosos, disse o pontífice. "Tudo neles gerava desconfiança. Eles eram homens e mulheres a serem deixados à distância, a serem temidos".