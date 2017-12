SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou neste domingo (24) que deu instruções para que sua embaixada em Israel seja transferida para de Tel Aviv para Jerusalém. Em uma postagem no Facebook, Morales afirmou que a decisão foi tomada após uma conversa com o premiê israelense, Binyamin Netanyahu. Hoje sob jurisdição de Israel, Jerusalém é disputada por israelenses e palestinos e um dos pontos cruciais das negociações de paz entre ambas as partes. A Guatemala foi um dos poucos países ocidentais que apoiaram a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de declarar Jerusalém como a capital de Israel e de transferir para lá sua embaixada. Em votação na Assembleia Geral da ONU de resolução que condenou a decisão americana, o país centro-americano foi um dos 9 que votaram contra a medida, enquanto 128 votaram a favor. Os EUA são uma importante fonte de assistência para a Guatemala, e Trump havia ameaçado cortar a ajuda financeira a países que votassem a favor da resolução.