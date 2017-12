THAIS BILENKY, ENVIADA ESPECIAL SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS) - A fundação criada para preservar o acervo do ex-presidente José Sarney (1985-1990) pelo governo do Maranhão na gestão de sua filha, Roseana (MDB), foi esvaziada pelo sucessor, Flávio Dino (PC do B). A investigação aberta pelo Ministério Público sobre a situação jurídica da instituição, que passou de privada para pública, foi arquivada, e o museu dá sinais de abandono. A reportagem visitou a Fundação da Memória Republicana Brasileira no início da tarde do dia 15 de dezembro e encontrou o museu sem visitantes e poucos funcionários. Salas como a que exibe os dois veículos usados por Sarney durante seu mandato presidencial estavam fechadas. A Caravan de 1983, pertencente à sua mulher, Marly, que o ex-presidente usava para ir à fazenda São José do Pericumã (na divisa do DF com GO), e o Galaxie Landau de 1982 estavam empoeirados, com rabiscos feitos à mão em razão da poeira na lataria, e os vidros, embaçados. Em paredes descascadas, peças foram removidas de exposição sem serem substituídas, e legendas coladas nas paredes estão incompletas, com letras descoladas. Na galeria de presidentes da República, o último retrato exposto é de Dilma Rousseff (2011-2016). O seu sucessor, Michel Temer, que assumiu após o impeachment da petista, não foi incluído. Outro sinal de desatualização, a linha do tempo relatando os principais aspectos dos mandatos presidenciais após a redemocratização, tendo sido de Sarney o primeiro deles, é interrompida na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). A coleção de pinturas que retratam Sarney, familiares e aliados como padres, freiras e apóstolos ainda se encontra em uma sala da fundação fechada ao público. Duas dessas telas foram danificadas por cupins e retiradas de suas molduras. O Ministério Público abriu investigação quando a Fundação Sarney, criada pelo ex-presidente em 1990 em regime privado, foi tornada instituição pública, sob o nome de Fundação da Memória Republicana Brasileira, em 2011. Alegava-se que o acervo estava sob cuidado público, mas permanecia ligado à entidade privada original, que não fora liquidada. Agora, o Ministério Público afirmou que o caso foi arquivado. CONVENTO DAS MERCÊS Localizada no centro histórico de São Luís, a instituição é sediada no Convento das Mercês, edificação do século 17, onde, em 1660, o padre Antônio Vieira proferiu o Sermão de São Pedro Nolasco. O imóvel, um dos sete tesouros de São Luís, tampouco está revitalizado. Jardins internos estão sem manutenção e diversas salas estão sem uso ou improvisadas como refeitórios e de acesso restrito a funcionários. Considerado pelo Iphan "um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa adaptada às condições climáticas da América do Sul equatorial", o centro histórico, fundado em 1612, está deteriorado, acometido por mau cheiro e insegurança. O secretário Felipe Camarão (Educação), responsável pela instituição, disse que o governo Dino investiu R$ 3 milhões em reforma da infraestrutura do convento. Agora, afirmou, promove a renovação museológica, com atualização da linha do tempo, rodízio de peças e revitalização de ambientes. Segundo Camarão, o retrato de Temer será incluído após a conclusão de seu mandato. E os quadros da família Sarney retratada como religiosa não tiveram o seu destino discutido e por ora serão mantidos na reserva técnica. "Têm de ser expostas as peças do período em que Sarney foi presidente da República, que são importantes para o Maranhão e para o Brasil, e lá estão muito bem cuidadas", afirmou o secretário estadual.