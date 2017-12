Sem Curry, Warriors apostam em Durant para bater Cavs de LeBron

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Natal é um feriado especial para a NBA, que este ano celebrará a 70ª rodada anual realizada no dia 25 de dezembro. Como atração principal para a data, que contará com cinco jogos, a liga marcou o primeiro confronto entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers da temporada. Embora com o desfalque de Steph Curry, que se recupera de uma lesão no tornozelo, ambos os times irão com força máxima disponível para a partida festiva. É o terceiro ano seguido que as equipes de Cleveland e Oakland se enfrentarão neste dia – nada mais justo, afinal as últimas três finais da NBA foram decididas entre Cavs e Warriors. Com início previsto às 18h (de Brasília) na Oracle Arena, na Califórnia, o confronto terá como principal atrativo o duelo individual entre os alas LeBron James e Kevin Durant, donos de recordes nos confrontos natalinos. Entre os atletas em atividade, Durant é quem teve o jogo de mais pontos no dia 25, com 44 anotados diante do Denver Nuggets em 2010, quando ainda estava no Oklahoma City Thunder. Com ausência de Curry, o ala terá a responsabilidade de liderar os Warriors em quadra. Sete anos mais maduro do que quando ultrapassou a barreira dos 40 pontos no Natal, Durant foi elogiado pelo técnico Steve Kerr na última quinta-feira (21), em teleconferência com a imprensa internacional a respeito do duelo de segunda. “Kevin tem sido muito bom defensivamente esse ano, bloqueando muitos arremessos. Ele está usando sua envergadura, habilidade atlética e jogando com muita energia. Isso é o principal. Ele terá um duelo muito divertido no Natal com LeBron, esse é sempre um dos melhores duelos para assistir todo ano na NBA”, analisou. LeBron, por sua vez, divide com Dwyane Wade uma marca curiosa: 301 pontos e 76 assistências registrados em confrontos natalinos. Os números idênticos dos parceiros de Cavaliers ficam em terceiro na lista dos recordes para as duas categorias estatísticas. Apesar de estar em sua 15ª temporada na NBA, o astro dos Cavaliers não deu nenhum sinal de envelhecimento este ano. LeBron participou de mais de 30 partidas na temporada e tem registrado sua melhor média de pontos desde 2009/10 (28,4), a segunda melhor média de rebotes da carreira (8,2) e a melhor de assistências (9,2). O tempo parece não passar para LeBron, o que o mantém como o maior desafio para os Warriors dentro de quadra. “LeBron é a cabeça da cobra. Temos que fazer o que podemos para limitá-lo e garantir que ele veja múltiplos corpos para que ele não sinta que está jogando basquete no um contra um, porque ele é um grande jogador”, explicou David West, atleta mais velho dos Warriors. Campeão da NBA com a equipe da Califórnia na última temporada, o ala-pivô de 37 anos afirmou que os Cavaliers são um time familiar para os Warriors. Nada mais normal, afinal foram 24 partidas entre os melhores times das conferências Leste e Oeste desde a temporada 2014/15. Para o pivô Zaza Pachulia, os repetidos duelos tornam o jogo deste Natal ainda mais especial. “Será um jogo bem intenso, com muita atenção, especialmente porque um time é do Leste e o outro do Oeste, então é um dos dois encontros dos times na temporada regular. Estamos ansiosos, mas ao mesmo tempo entendemos que, se vencermos ou perdermos, não é o fim do mundo”, afirmou. “Tivemos a experiência no ano passado na qual perdemos (o jogo de Natal em Cleveland) por um ponto, mas acabamos vencendo o título. Esse jogo não decide nada, mas ao mesmo tempo adoraríamos vencer”, completou. Em 2016, os Cavaliers levaram a melhor sobre os Warriors por 109 a 108 no Natal, em uma partida realizada na Quicken Loans Arena, em Cleveland. No ano anterior, na Califórnia, a vitória foi dos Warriors, por 89 a 83. Como o jogo de 2017 será na Oracle Arena, o ala-armador Klay Thompson espera uma atmosfera mais festiva e confortável. “A diferença é dormir em sua própria cama, estar no conforto da sua própria casa em comparação a estar em um hotel. Em Cleveland é muito mais frio do que na Califórnia. É mais divertido jogar diante do seu público, eu diria. É sempre divertido jogar fora de casa. Cleveland é um lugar hostil para jogar. Eles têm grandes torcedores, que não gostam muito da gente. Deixa as coisas muito divertidas. Mas a diferença [e estar mais confortável em casa com sua família. Sua família está aqui para te apoiar, abrir presentes e são só boas vibrações o dia inteiro”, comentou. Uma das estrelas dos Warriors, Thompson também expressou seu prazer em participar do jogo natalino. “É muito divertido, é uma honra jogar no Natal porque se a NBA coloca você para jogar nesse dia, significa que você está fazendo algo certo. Tem tantas famílias e crianças assistindo em todo país. Eu lembro de assistir quando criança, e fazer parte disso como um adulto é uma experiência muito melhor. É muito divertido fazer o que você ama em um lindo feriado”, concluiu. Confira a programação de Natal da NBA (horário de Brasília) 15h: New York Knicks x Philadelphia 76ers, em Nova York 18h: Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers, em Oakland 20h30: Boston Celtics x Washington Wizards, em Boston 23h: Oklahoma City Thunder x Houston Rockets, em Oklahoma City 1h30 (do dia 26): Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves, em Los Angeles