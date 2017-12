Comeu demais na ceia de Natal? Veja dicas para aliviar

(foto: Reprodução)

É comum as pessoas exagerarem na ceia de Natal, na véspera de Natal, e depois passar mal no dia seguinte. Exagerar na quantidade de comida faz com que o organismo tenha dificuldade de lidar com o excesso de nutrientes. Os sintomas mais comuns são inchaço no abdômen, arrotos, gases, sensação de queimação por dentro, náuseas e até vômitos., há algumas dicas para que o mal-estar não se prolongue pelo resto do dia. Confira.

Veja aqui algumas dicas para aliviar o mal-estar no dia 25.

- Não pular o café da manhã. Passar horas em jejum não compensa toda a comida ingerida na ceia. É bom recorrer a alimentos que aceleram a digestão, como abacaxi, ou que diminuem a retenção de líquidos.

- Beber muita água. A água ajudar na desintoxicação e colabora para eliminar toxinas e excessos de sódio, responsáveis pelo incômodo inchaço.

- Não ficar parado. É bom tentar tente fazer algum exercício, como uma caminhada de 30 minutos.

- Ter uma boa noite de sono.

- Não exagerar de novo na hora do almoço de Natal. Nessa hora, deve-se evitar alimentos gordurosos e recorrer a comidas como legumes, verduras, frutas e castanhas.

- Evitar excesso na bebida alcoólica. Frutas podem ajudar a aliviar os efeitos da bebida.

- Evitar alimentos e bebidas com muito corantes e estabilizantes.

- Chá de boldo alivia o organismo, que fica sobrecarregado. Também ajuda na digestão e na eliminação de gases. Um substituto pode ser o chá de hortelã.