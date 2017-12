"Sem religião" são metade da população na Coreia do Sul

ANA ESTELA DE SOUSA PINTO, ENVIADA ESPECIAL* SEUL, COREIA DO SUL (FOLHAPRESS) - Embora etnicamente muito homogênea —98% dos seus habitantes são etnicamente coreanos—, a Coreia do Sul não tem uma religião majoritária. Metade dos coreanos se declara sem religião, segundo o censo de 2005, e a parcela pode superar os 60% em zonas mais urbanas, segundo o levantamento de 2015. O desenvolvimento do país permitiu que as pessoas pudessem se dedicar mais ao lazer e ao consumo, e a religião se tornou menos importante, argumenta o sociólogo Andrew Kim, em seu estudo sobre a crise das igrejas evangélicas no país. O fenômeno dos "sem-religião" é expressivo principalmente entre os jovens, mostram os números do censo. O intérprete Jong Hyun Shin, ou Manuel, 29, nasceu em família católica, mas hoje não tem religião. "Isso é comum na minha geração, porque não queremos ter compromissos." Sociólogos observam também que o número dos sem-religião pode esconder uma parte da população que professa xamanismos nativos. São 15% os sul-coreanos que se declararam ateus. As igrejas, porém, continuam populares entre os jovens: "Os coreanos costumam ser muito tímidos, e as igrejas acabam sendo lugares de socialização, de encontro e convivência com outros". Para Manuel, aulas de música e corais são estratégias bem-sucedidas dos templos para atrair novos membros. Outro veículo do catolicismo para chegar aos jovens são as instituições de educação, saúde e apoio assistencial. Nos últimos seis anos, a quantidade de escolas de ensino fundamental cresceu 33% e a de universidades católicas, 10%. Foram 21% mais pacientes atendidos na rede católica de saúde, que elevou em 25% o número de clínicas, 25%. Entidades voltadas a crianças e adolescentes tiveram alta de 16%, segundo a Conferência Nacional de Bispos. O investimento em escolas já havia impulsionado o crescimento do número de protestantes no país durante a ocupação japonesa, segundo o professor Andrew Kim. Em 1910, missionários já haviam aberto 800 escolas de vários níveis em todo o país, com 41 mil estudantes, o dobro dos que estudavam nas escolas do governo coreano. Parte da expansão católica tem sido atribuída também à ascensão do papa Francisco, eleito em 2013. Em pesquisa feita antes de sua visita ao país asiático, neste semestre, 86% dos sul-coreanos, independentemente da religião, declararam ter visão favorável do sumo pontífice. *A jornalista viajou a convite da Hyundai