Patrulha do Sossego aborda mais de 180 pessoas na véspera de Natal

Policial carrga som apreendido no Litoral: sossego (foto: PMPR)

A Patrulha do Sossego da Polícia Militar atendeu sete casos de perturbação de sossego e prendeu um homem por desacato, desobediência e resistência no Litoral do estado desde a noite de sábado (23/12) até a madrugada de domingo (24/12). As equipes fazem parte da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) e estão inseridas no esquema de segurança que a Polícia Militar preparou para o Verão Paraná 2017/2018.

Os militares estaduais atuaram em apoio às equipes de reforço do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM) no atendimento às solicitações feitas pelo 190 caracterizadas como perturbação de sossego. Os trabalhos aconteceram em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, culminando em 182 pessoas abordadas, 13 atendimentos feitos após solicitações via 190, sete Termos Circunstanciados lavrados por perturbação de sossego.

A Patrulha do Sossego é um braço de atuação da AIFU e oferece apoio às unidades de área da Polícia Militar no atendimento aos casos de perturbação de sossego, que são recorrentes no Litoral do estado nesta época do ano devido as festividades de Natal e Ano Novo. O trabalho visa proporcionar tranquilidade aos veranistas que vem às praias para descansar coibindo situações que extrapolam a diversão e interferem na vida de terceiros.