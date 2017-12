Dupla aborda carro e mata homem a tiros em Cascavel

Redação Bem Paraná com agências

Dois homens em uma moto mataram um outro homem a tiros na madrugada desta segunda-feira (25) no centro de Cascavel (oeste do Paraná). A vítima, de 40 anos, estava dentro de um carro.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima dirigia o carro na Avenida Brasil. Havia mais duas mulheres com ele no veículo. Na esquina com a Rua Marechal Cândido Rondon, o veículo foi abordado por dois rapazes em uma moto. O passageiro da moto disparou várias vezes.

Após os tiros, o carro ainda seguiu por alguns metros pela avenida até bater em um poste. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância do Siate. As duas passageiras foram feridas e encaminhadas a um hospital.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel vai investigar as causas do crime.