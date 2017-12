Carro bate em poste e deixa o bairro Batel sem luz no dia de Natal

Um motorista de um carro perdeu o controle e bateu contra um poste em uma área nobre do bairro Batel, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (25). Com o acidente, centenas de casas ficaram sem luz na manhã de Natal.

O acidente aconteceu por volta das 5h40, na esquina da Avenida do Batel com a Rua Francisco Rocha, em frente a uma loja de brinquedos. Ninguém se feriu, de acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). Segundo testemunhas, o motorista teria fugido do local ao entrar em um táxi. O veículo foi retirado em seguida e a Avenida foi bloqueada no trecho.

A Copel informou que 250 unidades ficaram sem energia elétrica por causa da queda do poste. A troca deve ocorrer até as 13 horas.