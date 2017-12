Fundação Araucária investe mais de R$ 54 milhões em 2017

A Fundação Araucária fecha 2017 com investimento de R$ 54,45 milhões em ciência, tecnologia e inovação. Um dos principais pontos desenvolvidos pela entidade em 2017 foi o estabelecimento de parcerias internacionais. De 2011 a 2017 a Fundação vem investindo fortemente na internacionalização das universidades. Possui parcerias com a comunidade europeia, Reino Unido, Itália, França e Israel. Só para estas parcerias foram investidos aproximadamente R$ 5 milhões. A Fundação Araucária possui ainda acordos firmados com a Alemanha (Tecnhische Hochsclule Ingolstad), Austrália (University of Victoria) e Holanda (University of Twente).

Além disso, a Fundação continua fomentando a pesquisa científica. Em 2017 foram disponibilizadas aproximadamente três mil bolsas de estudo nas modalidades de iniciação científica, iniciação científica júnior, tecnológica, inclusão social e de projetos de extensão. As bolsas são destinadas a pesquisadores que estão na vida ativa ou até aposentados.

DESTAQUE - Um dos Programas apoiados pela Fundação Araucária que obteve destaque neste ano foi o Tecnova PR. O Paraná foi o Estado que mais recebeu submissões de projetos: 200 ao todo. Das 60 empresas que finalizaram seus projetos, 18 já possuem patentes.

A empresa Tecverde participou do Programa e desenvolveu uma tecnologia para construção de residências de até cinco pavimentos. E empresa propôs a elaboração de novas soluções de impermeabilização e segurança contra incêndio e um novo processo de montagem para adequar o sistema construtivo.

“Com esta tecnologia, o aumento da produtividade fica três vezes maior. Outro fator muito importante é a utilização de madeira de reflorestamento, contribuindo com a sustentabilidade. A nossa meta é utilizar este novo sistema para a construção de prédios”, afirmou o representante da empresa, José Márcio Fernandes.

“Projetos como esse comprovam que a integração entre a academia, o setor produtivo e as agências de fomento faz com que a comunidade científica possa cumprir o seu papel, que é o de realizar ações e iniciativas que sejam revertidas em benefício da população”, afirma o presidente da Fundação Araucária, Paulo Brofman.