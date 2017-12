Homem ameaça policiais com arma de brinquedo e acaba morto em Maringá

Um homem de 43 anos acabou morto nesta segunda-feira (25) ao levar dois tiros num “confronto” com a Polícia Militar. O homem – que segundo testemunhas tinha problemas mentais – estava com uma arma de brinquedo e a apontou contra dois policiais. A ocorrência foi em Maringá, no Norte do Paraná.

Segundo testemunhas, o homem estava na Rua Alziro Zarur quando teria ameaçado os policiais. Eles o perseguiram e deram dois tiros, um na perna e outro no tórax. Só então os policiais descobriram que a arma usada pela vítima era falsa.

A Polícia Militar informou que os policiais envolvidos foram afastados e só devem voltar ao trabalho depois de uma avaliação psicológica.