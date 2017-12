(foto: Divulgação)

O oitavo capítulo da saga Star Wars, ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’, dominou as bilheterias mais uma vez. O longa arrecadou cerca de US$ 68 milhões em sua segunda semana e, por conta do feriado de Natal, a expectativa é que chegue a um total de US$ 100 milhões até o dia de amanhã apenas nos Estados Unidos. A produção ultrapassou a marca de US$ 745 milhões de bilheteria mundial, sendo US$ 365 milhões nos EUA. A segunda posição ficou com ‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’, que fez US$ 34 milhões em seu fim de semana de estreia. ‘A Escolha Perfeita 3’, outra novidade do fim de semana, ficou no terceiro lugar arrecadando cerca de US$ 20,4 milhões. Outro estreante aparece no quarto lugar: ‘O Rei do Show’, que fez US$ 8,6 milhões. Fechando o top 5 está a animação ‘O Touro Ferdinando’, que arrecadou pouco mais de US$ 7,05 milhões.

Celebridades

Neymar ‘escapa’ do PSG e passa fim de ano no Brasil sem filho e Bruna

O atacante brasileiro Neymar recheou seus perfis em redes sociais com postagens da mnoi te de Natal em família. O jogador passou a data no Brasil e vai ficar até o dia 2 de janeiro, já que conseguiu dar uma “escapadinha” do Paris Saint-Germain. O craque escreveu apenas família e desejou Feliz Natal, ganhando milhares de curtidas e comentários nas fotos com o pai Neymar, a mãe Nadine e a irmã Rafaella. Os seguidores estranharam as ausências do filho dele, David Lucca, e de Bruna Marquezine, com quem o atacante teria reatado o namoro.

Lainie Kazan

Atriz de ‘Casamento Grego’ vai presa, acusada de furto

A atriz Lainie Kazan, coadjuivante no filme ‘Casamento Grego’, foi presa na noite do sábado (23) por tentar roubar comida de um mercado na Califórnia. De acordo com o site, a atriz de 77 anos tentou levar sem pagar US$ 180 (R$ 600) em compras. Ela encheu sacolas com alimentos e tentou correr para seu carro. Um funcionário do mercado conseguiu alcançá-la e chamou a polícia. Ainda de acordo com o TMZ, Kazan afirmou que não tinha dinheiro naquele momento e por isso não havia pagado pelas compras. A atriz foi detida e levada algemada para uma delegacia. O crime foi registrado e Kazan foi liberada sem pagamento de fiança.

Bizarro

Ativista do Femen tenta furtar Jesus de presépio do Vaticano

Uma ativista do grupo Femen tentou furtar a estátua do Menino Jesus do presépio da praça São Pedro, no Vaticano, ontem, mas foi impedida por um gendarme. A mulher pulou as cercas e correu em direção ao presépio, de tamanho maior que o natural, gritando “Deus é mulher”. Ela tinha o mesmo slogan pintando nas costas. Um gendarme do Vaticano a impediu de pegar a estátua e ela foi detida. O incidente ocorreu duas horas antes de o papa Francisco fazer sua mensagem de Natal diante de 50 mil pessoas na praça. O site do Femen identificou a ativista como Alisa Vinogradova e a chamou de uma “sexextremista”, dizendo. O objetivo do grupo, criado na Ucrânia, é a “completa vitória sobre o patriarcado”.

Inglaterra

Meghan Markle participa de missa ao lado da família real

A atriz norte-americana Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, participou ontem de sua primeira missa de Natal com a família real do Reino Unido. O casal chegou de braços dados para a celebração na igreja da Sandringham House, palácio rural da monarquia situado em Norfolk, a 170 quilômetros de Londres, acompanhado de William e Kate Middleton, duques de Cambridge. Estreando no Natal da família real, Meghan parecia à vontade e sorriu para a multidão que rodeava o palácio. A cerimônia também teve a presença da rainha Elizabeth 2º, do príncipe Phillip, do príncipe Charles, herdeiro do trono, e de sua esposa, Camilla.

Series

Game of Thrones ganha 7a temporada em DVD

A definição de quem sentará no Trono de Ferro, a provavelmente mais desconfortável cadeira do continente fictício de Westeros, está próxima. Na série da HBO ‘Game of Thrones’, é nele que senta o principal governante e figura política mais importante da trama. Por ele, morreu um inestimável número de pessoas ao longo das sete temporadas. Segundo os criadores David Benioff e D. B. Weiss, resta apenas mais uma leva de episódios — e a previsão de estreia é apenas para 2019. Portanto, é oportuna a chegada do box que reúne os sete episódios da sétima temporada que foi ao ar no início de 2017, como um alento a quem está com saudade da carnificina e do jogo de poder da trama - um presente de Natal daqueles, que inclui extras apetitosos como os bastidores das gravações.

Níver do dia

Jared Leto, ator norte-americano. 46 anos