Homem desembarca e tenta roubar carro em rodoviária de Garuva no dia de Natal

Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

25/12/17 às 17:03 - Atualizado às 22:04 Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

(foto: Rede News 24 Horas)

Na manhã deste dia de Natal, 25 de dezembro, um homem tentou roubar um veículo ao desembarcar na rodoviária de Garuva, em Santa Catarina. Segundo as informações policiais, o carro estava parado com duas mulheres dentro. O motorista estaria comprando passagens em um dos guichês do terminal rodoviário da cidade.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia