(foto: Reprodução/ Facebook)

Uma moradora de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, foi detida nesta segunda-feira (25) após chamar policiais militares de vagabundos em uma postagem no Facebook. A mensagem, na qual a mulher questiona a atitude de policiais e alega ter sido vítima de abuso de autoridade, foi postada em um grupo de compra e venda.

"Esses vagabundos de policiais de Dois Vizinhos, eu estando no meu direito, vêm me dar de dedo na cara falando que vão me levar presa? Quem paga os salários deles?", escreveu a mulher, ameaçando ainda denunciar os agentes. "Só saber denunciar por abuso de autoridade, e isso bem sei onde. Vim da Captal, não sou nenhuma burra".

A confusão, segundo a Polícia Militar, teria ocorrido durante a madrugada, quando policiais foram atender reclamações de perturbação de sossego no Bairro Nossa Senhora de Lurdes. As reclamações eram de algazarra e som alto durante uma festa na região.

Entre as pessoas orientadas e advertidas estava a suspeita, que foi identificada e detida por volta das 14 horas de hoje. Ela foi liberada depois de assinar termo circunstanciado e se comprometer a comparar a audiência que será realiozada pelo Juizado Especial de Dois Vizinhos. Se condenada, pode pegar de seis meses a dois anos de prisão ou multa.