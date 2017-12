Paraná deve perder Cristovam para o futebol da Coreia do Sul

Cristovam: rumo ao Sewon Bluewings (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O lateral-direito Cristovam não deverá ficar no Paraná para 2018. O provável destino do jogador é o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul. O jogador também foi sondado por Bahia, São Paulo e Fluminense. As informações são do GloboEsporte.com.

Cristovam tem contrato com o Paraná Clube até o fim de 2018. Como parte do acordo para liberá-lo, o clube paranaense vai estender o vínculo por mais um ano. Assim, o lateral irá par ao Bluewings por empréstimo, durante o ano de 2018, e depois voltará à Vila Capanema.

Do time titular do Paraná Clube na Série B, restam apenas o volante Leandro Vilela, o lateral Igor e o atacante Alemão. Além de Cristovam, já saíram os zagueiros Maidana (Bahia) e Eduardo Brock (Goiás), o volante Gabriel Dias (Internacional), o meia João Pedro (Atlético) e o atacante Robson (futebol da Tailândia). O goleiro Richard e o meia Renatinho estão com contrato se encerrando e sua permanência depende de negociação – que até agora não evoluiu. Até mesmo Alemão ainda pode sair: ele admitiu que pode voltar ao Santos, onde foi revelado.