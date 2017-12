Veja o que bombou no Portal Bem Paraná de janeiro a março

JANEIRO

1º Deputado federal apresenta projeto de lei contra masturbação

O deputado federal Marcelo Aguiar (DEM-SP) apresentou um projeto de lei propondo um mecanismo capaz de vetar tais conteúdos.

2º "Fiu fiu": Proposta multa de R$ 280 para cantadas em Curitiba

“Cantadas” podem virar multa, segundo projeto apresentado na Câmara de Curitiba.

3º Músico curitibano morre em cachoeira na área rural de Joinville

O corpo do músico Felipe Maciel, conhecido como Kojake, foi encontrado no dia 11 por uma equipe de resgate caído nas pedras de uma cachoeira.

4º Morre curitibano que “quebrou” internet por doação de sangue raro

O publicitário Pedro Franco lutava contra um câncer e “quebrou” a internet numa campanha por doação de sangue raro.

5º Coritiba pode perder “briga” por Henrique Almeida, do Grêmio

A proposta do Coritiba para repatriar Henrique Almeida não agradou o Grêmio.

6º A lista dos aprovados na UFPR

A UFPR divulgou no dia 12 o resultado do vestibular de verão 2016/2017. Teve banho de lama.

7º “Ladra gata” rouba caminhonete, é perseguida e vai presa

Uma jovem de 19 anos foi presa no dia 10 após roubar uma caminhonete em São José dos Pinhais.

8º Homem cai de prédio na Praça Carlos Gomes e morre

O corpo de um homem foi encontrado na manhã do dia 5, próximo da Praça Carlos Gomes, em Curitiba.

9º PM ajuda a entregar filho, suspeito de matar policial em Pinhais

Três suspeitos de envolvimento na morte da soldado Bárbara Aline Gonçalves, ocorrida em 24 de dezembro de 2016, acabaram presos.

10º Passageiro morre; avião pousa no Aeroporto Internacional de Curitiba

Um avião da companhia aérea KLM precisou fazer um pouso de emergência no Afonso Pena.

FEVEREIRO





1º Cansada, estudante pede ajuda no Facebook para que tarado do Inter 2 seja preso

Uma estudante de 19 anos utilizou o Facebook no dia 21 para desabafar sobre os recorrentes casos de assédio sexual no transporte coletivo.

2º TC manda suspender alta da tarifa de ônibus; prefeitura diz que vai recorrer

O TC-PR determinou no dia 13 a suspensão do reajuste da passagem de ônibus,

3º Casal faz sexo em banco e obriga clientes a esperar

Um casal desinibido resolveu aproveitar o espaço para transar, em Oaxaca, no México.

4º Eclipse da Lua pode ser visto em todo o Brasil, menos em Curitiba

No dia 10, a chegada da lua cheia foi marcada por um eclipse penumbral, que pode ser visto em todo o Brasil, menos em Curitiba.

5º Preço da passagem de ônibus de Curitiba sobe para R$ 4,25 na segunda-feira

A partir do dia 6, a tarifa do transporte coletivo de Curitiba passará de R$ 3,70 para R$ 4,25.

6º Advogado do Atlético e ex-vice do Coxa, Domingos Moro é encontrado morto

O advogado Domingos Moro, de 57 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro no dia 12.

7º Sem liberação da Prefeitura, tradicional Zombie Walk de Curitiba é cancelada

A organização do tradicional Zombie Walk cancelou o evento que ocorreria no dia 26 em Curitiba.

8º Limpeza do Calçadão da XV em Curitiba. Veja o antes e depois

O calçadão da Rua XV de Novembro passou por uma limpeza na manhã do dia 1º. Foi uma das ações da Prefeitura no começo do ano.

9º Família é surpreendida por cheia de rio em Morretes

Cinco banhistas acabaram sendo surpreendidos por uma cabeça d’água em um rio em Morretes.

10º Paranaense entra na formatura montado em bichinho de shopping

O estudante Egon Mass, aluno do curso de Direito da UEPG, resolveu quebrar paradigmas.

MARÇO

1º Camisa do Atlético é eleita uma das mais bonitas do mundo

O site Subside Sports elegeu a camisa do Atlético-PR como a 20ª mais bonita.

2º Curitibana é escolhida para dançar com Justin Bieber

O que para a maioria dos jovens seria um sonho acabou se tornando realidade para a jovem Tammy Baccin, de 13 anos.

3º Banda Green Day vai tocar em Curitiba em novembro

A banda norte-americana Green Day confirmou no dia 13 que irá se apresentar em novembro em Curitiba.

4º Na World Soccer, inglês detona o Paranaense e elogia o Atlético-PR

O cancelamento do Atletiba que seria transmitido pelo YouTube acabou repercutindo no mundo.

5º Shopping de Curitiba terá maior roda gigante da América Latina

Park Shopping Barigui presenteou a cidade com uma roda-gigante com 30 metros de altura.

6º Sem acordo, greve de ônibus não acaba, mas frota mínima deve subir para 80%

Foram quase cinco horas de audiência no TRT, mas sem acordo entre empresas, Urbs, Comec e trabalhadores.

7º Irmão engravida irmã e bebê é enterrado no quintal de casa no interior do PR

Uma denúncia ao Conselho Tutelar acabou revelando um caso de abusos sexuais e um bebê recém-nascido enterrado nos fundos de uma casa em Palotina.

8º Vídeo de "assombração" em Araucária viraliza na internet

Viralizou nas redes sociais um vídeo feito no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) no bairro Capela Velha, em Araucária.

9º Assexuais começam a “sair do armário”. Eles são 1% da população

Millor Fernandes dizia, que de todas as taras sexuais, a mais estranha era a abstinência.

10º Piloto curitibano que lutava contra o câncer morre e comove a web

O piloto Billy John Zonta Gabardo faleceu no dia 1º