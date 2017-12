Lojista aposta no “Dia da Troca” para vender mais

Lojista prepara loja para a troca (foto: Arquivo/BP)

O Código de Defesa do Consumidor determina que o lojista é obrigado a trocar um produto apenas em caso de defeito. Mas hoje, dia 26 de dezembro, já conhecido como o “Dia Mundial da Troca”, quase todos os lojistas aceitam fazer a troca dos presentes que não agradaram ou não serviram nos presenteados. Isso porque essa cortesia quase sempre garante uma venda a mais para o estabelecimento. “É muito difícil uma pessoa apenas trocar por um número ou cor diferente, além do mais essa vinda à loja para troca é uma chance de termos uma novo cliente e de fidelizar aquele que comprou o presente”, conta Michele Schoroeder, proprietária da loja de roupas femininas Miis, do Shopping Curitiba.

Michele revela que espera alavancar 50% mais vendas com o movimento da troca de presentes. A estratégia adotada por ela na loja é prestar um bom atendimento a quem for até a Miis. “Nem sempre a troca em si repesenta uma mercadoria a mais vendida. É mais comum que a cliente acabe trocando o presente por um produto de maior valor, o que não deixa de representar uma venda a mais”, diz.

A gerente da loja Equus, Renata Gontarek, também de moda feminina do Shopping Curitiba, afirma as lojas da marca costumam seguir o padrão do mercado, que é de trocar qualquer peça até 30 dias após a compra, desde que esteja com a etiqueta. “A pessoa pode efetuar a troca independente do motivo. Procuramos facilitar ao máximo para que ela saia da loja satisfeita. Afinal, é uma boa oportunidade para que ela conheça nossos produtos e até compre mais”, esclarece Renata;.

Além do atendimento, os lojistas apostam no Ano Novo, para vender ainda no dia da troca. “Nós mudamos a vitrine a cada três dias e, hoje, no ‘Dia da troca’ apostamos nas peças brancas que são as mais procuradas para a passagem do ano”, conta.

Renata também acredita no movimento de troca para incrementar as vendas. “Ficou muito claro que as pessoas estavam atrás dos produtos mais baratos para presentear e, com certeza, quem vier para trocar o seu presente vai procurar por peças que agradem mais, e não apenas o preço da etiqueta”,diz.

Independete da cortesia do lojistas, vale lembrar que as trocas devem ser realizadas em até 30 dias após a data da compra, com as etiquetas da mercadoria.