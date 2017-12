Programas do Mion e Sabrina também serão terceirizados pela Record

A Record pretende adotar uma linha diferente de trabalho neste próximo ano, continuando a diminuir ainda mais seu sistema de produção. Apenas o absolutamente essencial, por aí entenda-se o jornalismo e seus derivados, serão tocados por suas equipes próprias, enquanto que para os demais produtos o plano é desenvolver parcerias com novas empresas interessadas. Assim como já acontece com a teledramaturgia, já de algum tempo à cargo da Casablanca, se pretende ampliar o mesmo sistema especialmente na área do entretenimento. As experiências realizadas com Justus, em ‘A Fazenda’, e Xuxa, com o ‘Dancing Brasil’, foram entendidas como das mais razoáveis, daí a intenção de estender o mesmo raio de ação para todos os demais. E por aí se entenda Mion, Sabrina e Gugu. São medidas que a direção da Record entende como das mais saudáveis para a sua vida financeira.

Pensando no próximo – Considerado como muito bons os resultados da primeira, a Globo já tem autorizada a segunda temporada do ‘Popstars’, programa comandado por Fernanda Lima. Não só autorizada como foi liberado o início dos seus trabalhos. A ideia é estrear logo depois da Copa do Mundo. (Foto: Estevam Avellar/ Globo)

É um plano

Agora, com a reimplantação da TV Bandeirantes – SP, a possibilidade é muito grande do José Luiz Datena passar a ser o apresentador de um dos seus novos programas. Mas que, por vontade dele, não tenha nada a ver com polícia.

Assim sendo

Além do programa com o Datena, existe o plano de também desenvolver um jornal exclusivamente para São Paulo. Tudo será feito para sensibilizar o mercado comercial da capital e interior do Estado, dois dos principais do país.

Importante considerar

A colocação de Cristiane Cardoso como supervisora de novelas, inclusive com colocação do seu nome nos créditos, é um fato que intriga a todos. Dentro e fora da Record. A pergunta que se faz é: qual a experiência que ela tem acumulada na área da teledramaturgia? Por aí pode ser que se expliquem os vários e graves problemas de ‘Apocalipse’

Garimpando

Ainda a propósito do próximo ‘Popstar’, como primeira providência, a produção do programa tem consultado atores e atrizes, querendo saber do interesse de cada um em participar do programa. E assim como já aconteceu, também serão convidados artistas de fora.

Estreia

Nesta sexta, como parte da sua programação especial de fim de ano, a Globo vai promover a estreia da minisséire em três episódios ‘Malasartes’. Comédia, desde o começo do mês colocada à disposição no GloboPlay, com Jesuíta Barbosa, Isis de Oliveira, Milhem Cortaz, Vera Holtz e Leandro Hassum em seu elenco.

Descanso

Apresentadora do ‘Hoje em Dia’, Renata Alves está em férias. Foi com a família toda. Antes passou pelo Canadá e depois seguiu para o Natal em Nova York. O seu retorno ao programa será no dia 2.

Assunto delicado

A Copa da Rússia continua como um assunto terminantemente proibido de ser conversado nos interiores da Band. Há uma negociação, foi fechado um acordo sobre ela e até disparadas algumas pequenas providências, mas sem a sua formalização até agora.

Bate – Rebate

‘Entre Irmãs’, com Marjorie Estiano e Nanda Costa, estreia dia 2 na Globo...

... Série em quatro episódios, escrita por Patrícia Andrade, com direção de Breno Silveira.

‘Marighela’ será a estreia do Wagner Moura como diretor de cinema...

... Uma adaptação do livro ‘Marighella - O Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo’, de Mário Magalhães

Elenco da novela do João Emanuel Carneiro, próxima das 9 na Globo, ganhou folga do diretor Dennis Carvalho no período de festas...

... Porém com o aviso de que os trabalhos serão acelerados ao máximo a partir dos primeiros dias de janeiro.

Mesmo com todos os problemas enfrentados, ‘O Outro Lado do Paraíso’ segue na liderança como programa mais visto da Globo no PNT.

Claudia Raia, em ‘Verão 90 graus’, na fila das sete da Globo, será uma alguém completamente fora da linha de equilíbrio...

... E sempre pronta em causar espanto em todos os que convivem com ela.

C´est fini

Diego Guebel, na semana passada, desligou-se completamente da Bandeirantes. Mesmo depois de ter sua saída decidida, ele ainda continuou dando expediente por mais alguns dias, preocupado em deixar em ordem os trabalhos que já tinha encaminhados. Agora liberou-se de tudo. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!