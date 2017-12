Volume de lixo sobe até 30% com as festas de fim de ano

Lixo não deve ficar exposto nas ruas por muito tempo (foto: Geraldo Bubiniak)

Com as festas de fim de ano, o volume de lixo produzido pelas famílias tem um crescimento natural. Estimativas apontam que a alta fica em 30% mais resíduos na média, mas pode variar conforme a data. No Natal, por exemplo, sobe a quantidade de lixo seco, aquele que normalmente pode e deve ser reciclado, como as embalagens de presentes, ams também há alta do lixo orgânico.

Durante as festas de fim de ano em Curitiba, a Prefeitura mantém a coleta domiciliar dentro das escalas de domingos e feriados normalmente. A coleta do Lixo que Não é Lixo funciona nestas datas onde a frequência é de uma vez por semana. Lixo Tóxico, Coleta Vegetal e Especial não funcionam nas datas.

Cuidados

O especialista em saúde pública e chefe da Divisão de Vigilância sobre o Meio Ambiente da Secretarai de Estado da Saúde, Celso Rubio, destaca que o resíduo sólido por si só não transmite doenças, mas pode provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças. Por isso, a orientação é sempre acondicionar bem o lixo que está sendo descartado, especialmente aqueles com características pérfuro-cortantes, como garrafas quebradas.

Também deve-se evitar deixar o lixo muito tempo para coleta. Principalmente o lixo orgânico pode atrair vetores, como insetos e ratos, que podem espalhar doenças. A remcomendação é que o lixo seja depositado para coleta pouco antes da passagem do caminhão.