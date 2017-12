Envolvido em escândalo de doping, dirigente deve deixar comitê da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2018, Vitali Mutko, colocou o seu cargo à disposição nesta segunda-feira (25). O dirigente comunicou o seu desejo durante reunião da Federação Russa de Futebol (RFU, na sigla em Inglês). Segundo a agência de notícias estatal russa Tass, Alexei Sorokin informou o pedido de renúncia de Mutko aos jornalistas após a reunião, que oficializou a saída do dirigente da Federação Russa de Futebol por seis meses. Ele fez a solicitação para se defender na CAS (Corte Arbitral do Esporte) do banimento pela vida imposto pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) por seu envolvimento em escândalo estatal de doping. Atual vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitali Mutko, era o ministro do Esporte na época dos Jogos Olímpicos de Sochi-2014, quando, segundo o comitê internacional, a Rússia praticou irregularidades no seu sistema de controle de doping. Durante a sua ausência, a Federação Russa será comandada por Alxander Alaiev, diretor-geral da entidade. "Sobre as relações com a Fifa e com o Comitê de Organização do Mundial, enquanto o presidente Vladimir Putin confiar em mim, continuarei trabalhando e supervisionando os preparativos do Mundial", disse Mutko em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, pouco antes de Sorokin revelar que ele havia colocado o cargo à disposição.