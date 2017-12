Dicas para quem vai começar a faculdade

Fazer o curso superior em instituição longe de casa exige uma preparação do estudante (foto: Franklin de Freitas)

Para os jovens que passaram o ano todo se preparando para o vestibular e acabam de garantir uma vaga na faculdade em outra cidade, chegou a hora de colocar os pés para cima e relaxar até o começo das aulas, correto? Errado!

Adolescentes que viveram a vida toda na casa dos pais, tios ou avós, muitas vezes não se dão conta do grande número de responsabilidades e compromissos que acompanham o ato de morar sozinho.

Antes do (merecido) descanso, a recomendação do Stoodi - plataforma de educação a distância com foco em Enem e pré-vestibular - é que os jovens façam um checklist com todos os pontos que precisarão deixar preparados para que o início de ano letivo transcorra sem imprevistos.