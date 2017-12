Policia identifica suspeito de matar ambulante na praia de Copacabana

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro identificou, nesta segunda-feira (25), o principal suspeito de ter efetuado os disparos que mataram um vendedor de cangas, no último sábado (23), na praia de Copacabana. O suspeito, identificado como Irisvaldo de Souza Santana, 23, também seria vendedor de cangas da mesma praia e o crime teria sido motivado por um desentendimento com a vítima a respeito do ponto de venda. Agentes da Polícia Civil fazem diligências em busca do suspeito, que é considerado foragido, já que a polícia obteve na Justiça uma ordem para sua prisão preventiva. A fotografia dos suspeito foi disponibilizada pelo Disque Denúncia, que recebe informações que possam levar à captura do suspeito. O crime ocorreu no posto 5, entre as ruas Bolívar e Barão de Ipanema. Dois homens teriam discutido com o ambulante antes de um deles atirar quatro vezes na vítima. O camelô foi socorrido e levado ao hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais do 19° Batalhão da PM fizeram um cerco para prender os suspeitos, mas eles fugiram. Eles deixaram na areia uma mochila com documentos, cangas e a chave de um carro. O veículo foi localizado pouco depois.