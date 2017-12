Após Natal de pouco sol, semana será de tempo abafado e chuva forte em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um Natal de pouco sol e muita chuva, São Paulo não deve registrar grandes mudanças no tempo no decorrer da semana. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, as nuvens vão prevalecer, assim como as chuvas, que devem continuar a acontecer a qualquer hora do dia. Nesta segunda (25), as precipitações mais fortes chegaram a deixar toda a capital paulista em estado de atenção e o bairro de Itaquera (zona leste), em alerta, por conta do transbordamento de um córrego. Por volta das 19h, havia quatro pontos de alagamento na cidade, sendo três intransitáveis (veja abaixo). Na terça (26), as temperaturas ficarão bem parecidas. Apesar de poucas aberturas de sol, o tempo continuará abafado e os termômetros marcarão entre 26°C e 19°C. As pancadas de chuva ainda poderão ocorrer a qualquer hora dia e poderão provocar novos casos de alagamento. O tempo deve esquentar mais na quarta (27), quando as temperaturas poderão chegar aos 28°C, mas vai durar pouco. Além da continuidade das chuvas, os termômetros voltarão a ter leve queda na quinta (28) e sexta-feira (29). Com isso, as temperaturas ficam amenas, variando dos 24°C aos 18°C. NATAL O temporal da tarde desta segunda, provocou transtornos na capital paulista. Por volta das 19h, o CGE registrava quatro pontos de alagamento, sendo três intransitáveis em Itaquera, e os bombeiros apontavam ao menos 11 quedas de árvores e um desabamento parcial de muro. Não havia registro de feridos. Segundo o órgão, o calor e a grande disponibilidade de umidade foram os fatores que favoreceram a formação de uma intensa linha de instabilidade que se deslocou da região de Campinas para a Grande São Paulo e capital. Além de Itaquera -o único ainda ativo-, houve transbordamentos também no Jaçanã e na Penha. Não houve registro de problemas nos aeroportos de Cumbica e Congonhas e nos sistemas de trem e metrô da capital paulista.