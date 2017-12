Nick Jonas e as emoções do novo ‘Jumanji’

Nick Jonas já lançou clipe da música do filme (foto: Divulgação)

Nick Jonas nasceu em 16 de setembro de 1992. Tinha 3 anos quando estreou o primeiro Jumanji. Ele não se lembra exatamente quando viu o longa de Joe Johnston, mas se recorda que era criança e o achou “assustador”. Nick, de 25 anos, esteve em São Paulo na semana passadoapara participar da Comic Con Experience. Veio promover o novo Jumanji, que estreia em 4 de janeiro no Brasil, com o subtítulo Bem-Vindo à Selva. Falou sobre sua contribuição à trilha de ´O Touro Ferdinando´, mas só no dia 11 sua canção na animação do brasileiro Carlos Saldanha, Home - “É super!” - foi indicada para o Globo de Ouro.

Havia centenas de jovens montando guarda na porta do hotel da Marginal Pinheiros, só pela chance de ver Nick Jonas. Ele já havia vindo ao Brasil antes com os irmãos mais velhos Kevin e Joe, com quem integrava um grupo de pop rock muito popular. Os Jonas Brothers dissolveram-se em 2013, e na carreira solo Nick tem brilhado mais. Ele explica a separação - “Fizemos para resguardar a família. Chegou um ponto em que o convívio estava ficando difícil e a família se ressentia.” É multiartista - cantor, compositor, produtor e ator. Em novembro, apresentou-se com Anitta no Grammy Latino, em Las Vegas. Cantaram Looking for Paradise, numa homenagem ao espanhol Alejandro Sanz. Tiveram “a great time” - “Anitta é divertida, superprofissional. Gostei muito.”

E do filme? Muita gente considera que o Jumanji de Johnston era um filme de terror embutido numa produção infantil. Crianças eram sugadas para dentro de um jogo e, graças às novas tecnologias, o realismo dos animais com que se defrontavam era tão intenso que as plateias mirins gritavam mais de medo que de excitação. “Quando me chamou para o ‘reboot’, Jake (Kasdan, o diretor) deixou claro que o conceito seria outro. Jake é um diretor de comédia e essa é sua primeira grande aventura. Queria um filme de muita ação, mas com humor.” Na nova versão, quatro colegas, dois garotos e duas garotas, ficam de castigo na escola Descobrem um velho videogame, escolhem seus avatares para jogar e... São sugados para dentro da aventura. Bem-vindos à selva.

O nerd vira o fortão Dwayne Johnson, a garota tímida vira a aventureira sexy e a outra garota, a descolada, vira o professor Shelly Oberon, interpretado por Jack Black. Cada ator interpreta dois papéis - o avatar e o garoto ou garota dentro dele. Os melhores são o ex-The Rock, que tem ótimos momentos para expressar a fragilidade de sua versão juvenil, e Black como ‘menina’.

Apesar do assédio dos fãs, Nick garante que consegue levar uma vida ‘comum’. “Tenho amigos que não são necessariamente do show biz, e a gente consegue sair, praticar esportes sem problemas.” Soccer, o futebol? “Está crescendo muito na ‘América’, mas minha melhor lembrança de futebol tinha de ser no Brasil. Quando vim fazer shows com meus irmãos, participamos de um jogo com a equipe brasileira. Sou um bom atacante, pode acreditar nisso.” Essa vida comum inclui ir ao cinema? Qual foi o último filme que viu? “No cinema foi Mulher Maravi