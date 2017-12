Presidenciáveis aproveitam Natal para chamar atenção de seguidores

UOL/FOLHAPRESS - Os políticos que já estão na corrida pela eleição de presidente da República em 2018 aproveitaram o período de festas de Natal para enviar a seus seguidores nas redes sociais discursos de esperança, mas acompanhados de um pedido de voto, implícito ou não, na disputa pela sucessão de Michel Temer (PMDB).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou mudanças de comportamento na sociedade. "Tenho certeza que, a cada dia de 2018, vamos dar novos passos para construir um Brasil com menos ódio, menos pobreza, e com mais harmonia, mais justiça e com uma vida melhor para todos", disse o petista em vídeo publicado em seu perfil oficial no Facebook.

Jair Bolsonaro (PSC) gravou um vídeo ao lado de sua filha Laura, de seis anos. "Tenho certeza que, ao lado de Deus, nós seremos vitoriosos", disse. "Não sabemos quem será, mas nós precisamos, e muito, de um presidente honesto que tenha Deus no coração e que seja patriota. O ano de 2018 promete. Juntos, mudaremos o Brasil."

Marina Silva (Rede) também publicou um vídeo nas redes e disse que "o ano de 2018 possa ser cheio de esperança, de um Brasil mais justo e melhor." "Que a paz de Deus e o amor entre cada homem e cada mulher de boa vontade possa nos visitar nesse Natal e no ano de 2018."

Os presidenciáveis tucanos, que devem se enfrentar em prévias no começo do ano que vem, prefeririam publicar mensagens acompanhadas de uma imagem. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pediu que a noite de véspera de Natal fosse "muito especial para todas as famílias." Já o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), indicou que as festas são um período de "renascimento de todos os sentimentos mais intensos e felizes".

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), que pode ser o candidato da base aliada do governo Temer, optou por publicar um trecho do programa do seu partido transmitido por emissoras de rádio e televisão na última quinta-feira (21). Ele se diz muito confiante no ano que vem e que os brasileiros já começam a "dar a volta por cima."

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) postou um vídeo em que aparece caminhando em um estádio aos gritos de "fora, Temer" e adicionou um texto. "Em 2018, estarei com a mesma garra e disposição para ajudar o Brasil a pensar e desenvolver projetos e planos para voltar a crescer. Todo este esforço, meu e de todos vocês, certamente nos devolverão a democracia e uma esperança por um futuro melhor."

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) disse que o Natal não é hora de fazer um balanço para "falar das dificuldades, do sofrimento, das decepções, da indignação e da revolta que tomou conta do Brasil neste ano." "Mas eu acho que não é a hora. É hora de olhar para frente: paz, harmonia, fraternidade, amor, família. Vamos reviver a fé que se perdeu nas estradas da decepção."