Ônibus invade passagem do metrô em Moscou e mata 5

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus entrou numa passagem subterrânea do metrô de Moscou, na Rússia, matando ao menos cinco pessoas, informaram agências de notícias russas nesta segunda-feira (25). As autoridades russas negaram a possibilidade de que o incidente tenha sido um ataque deliberado. Eles afirmaram que ou motorista perdeu o controle do veículo, ou o ônibus teve algum problema técnico. O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, determinou que todos os ônibus da cidade passem por uma vistoria. Vídeo postado nas redes sociais mostra o ônibus saindo da rua e descendo as escadas da passarela de pedestres, atropelando várias pessoas até ser parado pelo teto da passagem. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. O motorista -que, segundo uma fonte ouvida pela agência estatal Interfax, estava sóbrio-- foi detido pela polícia. O incidente ocorreu em uma das estações mais movimentadas da capital russa, a Slavianski Boulevard. Esta segunda-feira era um dia normal para os russos, já que o Natal da Igreja Ortodoxa é celebrado no dia 7 de janeiro. Dez ambulâncias, equipes de bombeiros e helicópteros para resgates de emergência foram deslocados para o local do incidente. TESTEMUNHA Em entrevista a agências de notícias russas, um dos passageiros afirmou que o motorista "agiu de propósito". A testemunha estava sentada ao lado do condutor do ônibus, às 14h50 horário local, e perguntou quando o veículo iria partir. O motorista teria respondido: "Às 15h." "Ele parecia estar calmo," disse o homem. "De repente, do nada, ele pisou no acelerador e dirigiu para cima da calçada. Eu fiquei surpreso, porque ele poderia ter dirigido para cima de um ônibus parado na nossa frente ou em direção a algumas árvores, se quisesse parar o veículo. Mas ele deliberadamente conduziu o ônibus para a passagem subterrânea", afirmou a testemunha, que não se identificou. Segundo ela, muitas pessoas ficaram esmagadas embaixo do ônibus, enquanto os cinco ou seis passageiros dentro do veículo, ele incluído, saíram ilesos.