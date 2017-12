Vizinho atira em festa de Natal na zona leste

AMANDA GOMES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um analista contábil de 46 anos foi preso em flagrante sob suspeita de atirar em um convidado da festa de Natal de seu vizinho, por volta das 2h desta segunda, em Sapopemba (zona leste de SP). O suspeito foi reclamar do barulho quando feriu a vítima. Segundo informações da Polícia Civil, Emerson Alves Oki foi até a casa do vizinho reclamar do barulho da festa, quando houve uma discussão e ele começou a atirar contra os convidados. Um ajudante geral de 20 anos foi baleado na mão esquerda e nas nádegas, sem gravidade. Ele disse aos policiais que foi ferido ao tentar acalmar o analista. De acordo com a polícia, durante a confusão, um guarda-civil passava pela rua e viu algumas pessoas correndo. Ele também viu Oki atirando. O guarda atirou contra o suspeito e o analista saiu correndo para casa dele. Policiais militares foram até a casa do suspeito, onde o encontraram baleado na perna. No imóvel, a polícia localizou munições. A arma do crime não foi achada. Segundo a polícia, o suspeito negou a autoria dos disparos e disse que tinha ido reclamar da festa quando ouviu os tiros. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 69º DP (Teotônio Vilela).