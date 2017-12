Mesmo sem Curry, Warriors vencem Cavaliers na Califórnia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo desfalcado do armador Steph Curry, que se recupera de uma lesão no tornozelo, o Golden State Warriors se aproveitou da atuação abaixo do esperado do ala LeBron James e levou a melhor sobre o Cleveland Cavaliers na rodada natalina da NBA desta segunda-feira, com uma vitória por 99 a 92 na Oracle Arena, em Oakland, na Califórnia. Sob os olhares de Curry, que assistiu ao confronto de terno na arquibancada, Draymond Green fez grande partida com 12 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, conduzindo os Warriors a mais um triunfo no duelo de maior rivalidade da NBA nos últimos anos. O maior pontuador da equipe da casa foi Kevin Durant, com 25 pontos. Apesar da derrota, um dos maiores destaques da partida foi Kevin Love, cestinha com 31 pontos e responsável por 18 rebotes. LeBron marcou 20 pontos, com seis rebotes e seis assistências. Os Cavaliers foram superiores no primeiro quarto, quando abriram 28 a 24 no placar, mas os Warriors venceram as demais parciais. A poucos segundos para o fim, o time visitante suava para tentar tirar os cinco pontos de diferença, mas empacou em 92 e viu o adversário esticar a vantagem para sete. Com o resultado, o Golden State Warriors chega à 27ª vitória e, com sete derrotas, ocupa a segunda posição da Conferência Oeste, atrás do Houston Rockets. Já o Cleveland Cavaliers aparece em terceiro lugar na Conferência Leste, atrás de Boston Celtics e Toronto Raptors.