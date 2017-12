Córregos transbordam após chuva na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu a São Paulo nesta segunda à tarde deixou parte das zonas leste e norte em estado de alerta para alagamentos devido ao transbordamento do córrego Franquinho, na Penha, do rio Verde, em Itaquera, e do córrego Paciência, no Tremembé. Segundo os bombeiros, 11 árvores caíram na capital e na Grande São Paulo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a previsão para esta terça é de nuvens e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 19º C e 24º C.