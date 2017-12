Acidente com caminhão e carros deixa quatro mortos no Rio

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão guincho e dois carros na avenida Brasil, no bairro Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 22h desta segunda-feira (25). O caminhão guincho, que levava um veículo, seguia pela avenida Brasil no sentido zona oeste quando cruzou a pista contrária. Dois carros foram atingidos e pegaram fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram carbonizadas no acidente. O nome das vítimas não foi divulgado. Outras duas vítimas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde delas não foi informado. O Centro de Operações Rio não soube dizer o que teria feito o motorista do guincho cruzar a pista contrária. As causas do acidente serão investigadas. A pista sentido centro da Avenida Brasil ficou interditada até às 5h para perícia, limpeza e retirada dos veículos envolvidos do acidente.