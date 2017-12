Prefeito de Japira e criança de 4 anos morrem em acidente

O prefeito de Japira, Walmir Wellington da Silva (DEM), e a enteada, uma menina de quatro anos, morreram em um acidente na BR-153, nesta segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi no km 94 da rodovia, ainda dentro da área do município, que fica nos Norte Pioneiro do Paraná.