Curitiba amanhece com garoa nesta terça; chuva vai até ano que vem

(foto: Geraldo Bubniak)

A terça-feira, 26 de dezembro, um dia depois do Natal, em Curitiba amanheceu carrancuda. Além da garoa fina, os termômetros não estavam com a cara do verão, estação que chegou há menos de uma semana à Capital paranaense, e marcavam 16º. Quem saiu para o trabalho precisou reforçar a bolsa com uma blusa, que não deve deixar de ser útil por todo o dia. A previsão do Simepar para a terça é de que a temperatura não passe dos 21º, mas como a chuva deve estar presente ao longo do dia, a sensação térmica pode fica na casa dos 18º

A chuva, que chegou ao Estado na sexta-feira, 22, deve se fazer presente até o Ano Novo. Apenas na segunda-feira (25) choveu 32,4 milímetros na capital, segundo o Instituto Meteorológico Simepar. A média histórica para todo o mês de dezembro é de 130 milímetros.

A chuva não deu trégua ao longo do dia e já causou estragos na cidade. No Centro da cidade derrubou árvores e deixou cerca de 3 mil moradias sem energia. Segundo o Simepar, nos próximos dias o tempo começa a melhorar um pouco e na quarta-feira, 27, as temperaturas sobem e a chuva vem à tarde, por causa do abafamento causado pela alta temperatura.

Na quarta-feira (27) e quinta-feira (28), a temperatura deve alcançar os 25°C, chegando aos 29ºC na sexta-feira (29).