Decisão de indulto presidencial para Fujimori afasta simpatizantes de PPK

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As reações a favor e contra o indulto começaram a pipocar logo após a concessão do mesmo. O jornalista Gustavo Gorriti, vítima de perseguição na gestão de Alberto Fujimori, disse à Folha de S.Paulo que "nunca mais PPK [como o presidente Pedro Pablo Kuczynski é chamado] terá apoio dos que o ajudaram a ganhar essa eleição apenas para deter o fujimorismo". Gorriti integrou o grupo de intelectuais, jornalistas e acadêmicos que apoiaram PPK contra Keiko Fujimori em 2016. Ele assessorou diretamente o então candidato, em seu último debate contra a filha de Fujimori. "Em alguns casos, um jornalista tem de se despir de sua função em nome de uma causa mais nobre. Essa causa era impedir a volta do fujimorismo. E justo quem eu ajudei agora nos trai". Já o acadêmico de Harvard e especialista em Peru Steve Levitsky, afirmou que a atitude de PPK foi "uma traição à democracia", enquanto Rosa María Palacios, uma das principais jornalistas do país, publicou em suas redes: "O presidente mentiu. Perdi todo o respeito que tinha por ele. Lamento pelas vítimas que não foram ouvidas." Também contra a decisão está José Miguel Vivanco, diretor da Human Rights Watch, que declarou que "no lugar de reafirmar que em um Estado de Direito não cabe tratamento especial a ninguém, ficará para sempre a ideia de que a liberação de Fujimori foi uma vulgar negociação política em troca da permanência de PPK no poder". Houve renúncias de dois deputados do partido governista Peruanos Por el Kambio. PPK anunciou que, nos próximos dias, haverá mudanças em seu gabinete para incluir outras forças políticas do país. O deputado Kenji Fujimori, que votou pela permanência de PPK e negociou o indulto do pai, agradeceu "ao presidente por esse nobre gesto". Sua irmã, Keiko, também visitou o pai na clínica em que ele está desde sábado na manhã desta segunda (25). Durante a tarde, uma marcha contra a liberação de Fujimori tomou o centro de Lima.