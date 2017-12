Feriado trava acordo para Palmeiras oficializar chegada de Marcos Rocha

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As festas natalinas atrasaram as conversas entre Palmeiras e Atlético-MG, que trabalham para finalizar o acordo pelo empréstimo de Marcos Rocha. Passadas as comemorações, os clubes voltarão aos negócios a partir desta terça-feira (26) para oficializarem a transação. Em um primeiro momento, a troca acertada foi entre o lateral direito e Róger Guedes, mas o atacante precisa oficializar que topa atuar em Belo Horizonte. Nas últimas semanas, o atacante já negou uma oferta do Fluminense em um negócio que faria Gustavo Scarpa vestir a camisa do Palmeiras. Outro detalhe que precisa ser trabalhado é a definição sobre a renovação de Marcos Rocha com o Atlético-MG. Como ele tem contrato se encerrando em dezembro de 2018, é provável que ele estenda seu vínculo por pelo menos mais um ano para não deixar a Cidade do Galo sem uma compensação financeira aos mineiros. Se confirmada a renovação, ele chegará ao Palmeiras com um valor de compra fixado em contrato, caso o Alviverde queira exercer a sua prioridade ao fim do acordo. O clube paulista ainda analisa se envolverá outro atleta no negócio. Fabiano e Raphael Veiga são dois nomes especulados nos últimos dias. O problema é a regra que só permite que o mesmo clube empreste no máximo três atletas para uma equipe. Neste momento, os palmeirenses já mandaram Arouca e Erik para Belo Horizonte. Caso a negociação com Róger Guedes seja fechada, não haverá espaço para novos empréstimos.