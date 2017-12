Inter quer anunciar Wellington Silva até fim do ano

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Com ou sem a saída de Eduardo Sasha, o Internacional quer anunciar Wellington Silva, do Fluminense. A ideia da direção do clube gaúcho é firmar negócio com os cariocas até o fim do ano. O meia-atacante só será anunciado, porém, depois de realizar exames médicos. O Inter se preocupa com a condição clínica dele, já que o Bordeaux, da França, o reprovou neste item e não firmou a contratação recentemente. Wellington sofria com problemas no púbis. De toda forma, aos 24 anos, ele jogou um número considerável de partidas em 2017. Foram 43 jogos com oito gols marcados pelo Flu. O Inter já tem um acerto de molde de trabalho e premiações apalavrado com ele e seu estafe. Resta o Flu. Inicialmente, os parâmetros da negociação apontam uma troca de empréstimos envolvendo Eduardo Sasha. No entanto, segundo o empresário do jogador, Augusto Nogueira, o Flu sequer entrou em contato para estabelecer acordo. E tal demora deixa o Inter impaciente. Por isso, o clube de Porto Alegre quer agilizar o processo nos próximos dias. Independente do acordo entre o Tricolor e Sasha, o ideia é contar com Wellington na apresentação do grupo de atletas, dia 2 de janeiro, no Beira-Rio. Mesmo que isso possa significar uma compensação financeira e o pagamento do salário do jogador de forma integral. O meia-atacante está de férias na Ásia aguardando o desfecho do caso. Além do Fluminense, ele defendeu uma série de clubes na Europa. Arsenal e Bolton, na Inglaterra, Murcia, Almeria, Poferradina, Levante e Alcoyano, na Espanha.