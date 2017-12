Diretora da Receita espanhola pede a prisão de Cristiano Ronaldo por evasão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O astro português Cristiano Ronaldo deve voltar a lidar com problemas com a Receita fiscal da Espanha, segundo informa o jornal "El Mundo". A publicação revela que diretora da instituição responsável pela investigação recomendou a prisão do craque do Real Madrid pelo suposto crime de evasão fiscal do jogador. Um ofício assinado por Caridad Gómez Mourelo, chefe do departamento de Delito Fiscal da Fazenda espanhola, pede ao juiz de primeira instância que cuida do caso que analise a prisão de Cristiano Ronaldo. De acordo com a diretora, o jogador deixou de pagar cerca 14,7 milhões de euros em impostos. "Sinceramente, temos pessoas em prisões por haver deixado de pagar 125 mil euros", destacou Gómez Mourelo em seu ofício à Justiça, datado de 7 de dezembro. O mesmo documento assegura que Cristiano Ronaldo contou com "laranjas" e esquemas em paraísos fiscais para evitar a tributação de seus ganhos por direitos de imagem. Grande parte da operação envolvia contas nas Ilhas Virgens Britânicas. A investigação aponta que o esquema para receber direitos de imagem foi montado quando o atacante defendia o Manchester United, na Inglaterra, mas foi mantido a partir de 2009, quando o português passou a defender o Real Madrid. "Se você vir para a Espanha, o seu problema é que, se você já usou uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas porque estava no Reino Unido e existia uma conexão, essa conexão precisa parar de existir", manifestou a diretora da Receita espanhola. Em 2014, Cristiano Ronaldo efetuou uma regularização espontânea de sua operação financeira, em movimento usado pela defesa do jogador para argumentar que o investigado jamais teve a intenção de evadir impostos. Mesmo assim, a investigação espanhola indica que as provas de delito anterior a essa data são contundentes e que o esquema nas Ilhas Virgens Britânicas jamais foi desmantelado por completo. Em julho deste ano Cristiano Ronaldo prestou depoimento à Justiça espanhola, em sessão tensa, em que o jogador várias vezes demonstrou irritação com a insistência de perguntas sobre sua rotina financeira. Na ocasião, o português defendeu seu agente, o compatriota Jorge Mendes, e chegou a desabafar diante do juiz: "Isso é ridículo". "Se eu pago tudo, tenho que ficar de consciência tranquila. Se eu tenho assessores, se vocês estivessem em minha posição, o que faria? Se tem gente que pago a preço de ouro para fazer isso? O que vocês fariam? Continuo pensando que não sei o que faço aqui", declarou o jogador do Real Madrid na oportunidade.