Carro da Mercedes em 2017 foi o mais difícil que guiei, diz Hamilton

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de garantir o tetracampeonato de F-1, o piloto britânico Lewis Hamilton disse que não teve um ano fácil pela Mercedes em 2017. Em entrevista publicada nesta terça-feira pelo site "Motorsport", o piloto classificou o carro da temporada como o mais difícil de guiar nos seus 11 anos de categoria. "Este foi o mais difícil", disse ao ser questionado diretamente sobre o assunto. "2008 foi um ano difícil também. 2009 foi horrível. Este é um ótimo carro, mas foi complicado fazer com que funcionasse", complementou. De acordo com Hamilton, a temporada explicitou problemas que vinham se acumulando ao longo dos anos. A situação exigiu que o britânico se superasse para manter a Mercedes no topo da F-1. "Alguns dos problemas que tivemos estavam conosco há anos e percebemos apenas que precisávamos realmente fazer algo. O carro era novo e em uma escala mais larga, ampliou o problema, acredito. A dinâmica do pneu diferente foi o mais difícil a esse respeito”, disse. "Muitas vezes, para conseguir esse potencial extra, você precisa se superar um pouco. Este ano as pessoas falavam que tínhamos o melhor carro, e com certeza foi bom, mas há alguns problemas fundamentais com ele que estou lutando para superar. Sinto que naqueles momentos, consegui extrair mais do que estava disposto a fazer e isso foi positivo", completou.