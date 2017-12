Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

26/12/17 às 10:52 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PRF-PR)

Um cadáver foi encontrado às margens da BR-116, no Contorno Leste, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR). O corpo estava no km 97,5 via marginal, em São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Leia mais no blog Plantão de Polícia.