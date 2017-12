Jornal diz que City deve pagar R$ 266 milhões por zagueiro do Southampton

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City está perto de fechar um acordo de 60 milhões de libras esterlinas (R$ 266 milhões de acordo com a cotação atual) com o Southampton pelo zagueiro Virgil van Dijk. A informação é do jornal britânico "The Telegraph". Van Dijk é desejo de vários clubes ingleses, como o Liverpool, que foi obrigado a pedir desculpas publicamente após ser acusado de entrar em contato com o jogador ilegalmente. Chelsea e Barcelona também estão de olho no beque. Ainda de acordo com a publicação britânica, o Manchester City tem conversas avançadas com o Southampton, clube no qual o jogador de 26 anos de idade tem contrato até junho de 2022. Recentemente, o técnico do Southampton, Mauricio Pellegrino, negou a possível transferência de Van Dijk ao Manchester City. O comandante disse que esteve com o vice-presidente de sua agremiação e constatou que ninguém sabe de conversas com o clube de Pep Guardiola.