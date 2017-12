Empolgado com uma parceria com Fred, David já sonha com chegada ao Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando poucos detalhes para ter sua contratação pelo Cruzeiro, o atacante David, do Vitória, já fala como futuro reforço clube mineiro. Aos 22 anos, o garoto vive a expectativa de jogar uma Copa Libertadores e fazer uma parceria com o centroavante Fred, recentemente contratado pelo clube mineiro. "O Cruzeiro é um time de muita qualidade, está sempre chegando nas finais e tem a Libertadores, que é um sonho para qualquer jogador. Não vejo a hora de jogar", contou o jogador, em entrevista ao jornal Correio, de Salvador. Neste momento, o empresário de David, André Cury, acerta os últimos detalhes burocráticos antes de fechar a transferência do atleta. David irá firmar um vínculo de cinco anos com o Cruzeiro, que pagará R$10 milhões ao Vitória para ficar com 70% dos direitos econômicos do atacante. "Tô me sentindo bastante valorizado. Nesse segundo turno, vi o quanto eu era importante para o Vitória e o quanto eu era valorizado. Apesar de já estar há três anos no profissional, é como se minha carreira estivesse começando agora", acrescentou. David é um atacante que atua mais pelos lados do campo e tem como principais características a velocidade e o drible. A intenção do Cruzeiro é anunciar o jogador ainda antes da reapresentação do elenco, marcada para o dia 3 de janeiro. Até o momento, o clube já fechou com Egídio e Fred, ídolo do futuro contratado. "É um sonho jogar com um cara como o Fred. Já me imaginei jogando com ele. Sempre vi ele pela televisão e agora vou poder jogar ao lado dele".