26/12/17 às 17:04 - Atualizado às 20:16 Da Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Assessoria de imprensa/Receita Federal)

Na semana passada, quarta-feira (20), durante ação de fiscalização no Posto Fiscal da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu/PR, servidores da Receita Federal, juntamente com policiais do BPFron, retiveram 5 ônibus por apresentaram fortes indícios de transporte de mercadoria descaminhada. Os veículos foram encaminhados para a sede da Delegacia da Receita Federal para posterior deslacração.

Nesta terça-feira (26), um dos veículos retidos, com placa de Curitiba, foi deslacrado e durante uma revista minuciosa, os servidores encontraram uma grande quantidade de medicamentos escondidos em fundo falso preparado próximo ao banheiro do coletivo. O motorista do veículo tinha sido intimado a comparecer à deslacração mas nformou que não compareceria, provavelmente por saber que o fundo falso seria descoberto pela fiscalização da Receita Federal, e sua presença implicaria sua prisão em flagrante.

No final da verificação, foram contabilizados mais de R$ 264 mil em mercadorias de alto valor agregado, como perfumes e eletrônico além da grande quantidade de medicamentos, que somaram mais de 30 mil unidades com valor acima dos US$ 28 mil, em sua maioria anabolizantes. O motorista responderá criminalmente a partir de representação feita pela Receita Federal ao Ministério Público Federal.