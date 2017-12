Prestes a estrelar reality, Gretchen diz viver auge de reconhecimento

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aos 58 anos, Gretchen é não somente a "rainha do bumbum", mas também dos memes. Desde que suas caras e bocas foram parar nas redes sociais, ela ganhou o carinho de uma geração jovem que até então desconhecia seu trabalho. "Nunca tive o reconhecimento que estou tendo agora. Acho que a juventude começou a curtir meu trabalho depois dos memes e gifs. E com a vinda do clipe da Katy [Perry], essa juventude fez com que esse sucesso se consolidasse. Veio tudo da galerinha jovem, que nem imaginava, porque eles nem conhecem meu trabalho direito", diz Gretchen, à reportagem. Em julho, Gretchen apareceu no lyric vídeo (vídeo da letra) oficial de "Swish Swish", single da cantora norte-americana Katy Perry. Na época, o assunto foi bastante repercutido na web. "Sinto-me numa fase muito boa da minha carreira. Depois desse clipe, o Brasil começou a me ver com outros olhos." Sobre a possibilidade de participar da turnê de Perry, que chega ao Brasil em março de 2018, ela faz suspense. "Assinei contrato de confidencialidade. Não posso falar nada." Mesmo vivendo um bom momento profissional em seu país, a mãe de Thammy Miranda afirma que não pensa em abandonar a vida na França, onde mora com o marido, o português Carlos Marques. "Sempre digo: 'continuo com a minha vida na França'. Venho [para o Brasil], faço minhas turnês e depois volto para a minha calma, para viver a minha vida. Não quero deixar de colocar a minha família em primeiro lugar, como deixei outras vezes." KARDASHIANS BRASILEIRAS Neste mês, Gretchen e a família Miranda estão participando de um reality transmitido no canal por assinatura Multishow. A ideia do programa, segundo ela, é gravar as férias de fim de ano do grupo. "A gente vai passar férias, que já estavam programadas, não posso dizer onde ainda, mas é no nordeste, porque sou a cara do nordeste!" As gravações acontecem em São Paulo, Recife (PE), em Portugal e na França, conforme adiantou o colunista Fernando Oliveira, do jornal "Agora". Ao todo serão 15 episódios. Entre os participantes estão os filhos de Gretchen —incluindo Thammy Miranda e a namorada, Andressa Ferreira— e a irmã, Sula Miranda. "As pessoas podem esperar deste programa exatamente o que nós somos. Uma família com muitos ensinamentos, muitas experiências, muitas tristezas e muitas alegrias. Uma família de verdade [...] Somos normais. E dentro de toda família normal tem confusão." "Vai ser incrível. A única coisa que a produção pediu é para sermos nós mesmos. Acho que pode ter uns arranca-rabos porque somos pessoas de personalidade muito forte. Mas barracão mesmo eu não sei se vai ter", acrescenta Thammy.