Problema contratual pode melar ida de Maidana ao Bahia

Iago Maidana: problema contratual com o São Paulo (foto: Franklin de Freitas)

O zagueiro Iago Maidana, 21 anos, tem futuro indefinido. O jogador pertence ao São Paulo e teve o nome envolvido em negociação com o Bahia. Na última sexta-feira (dia 22), o clube nordestino aceitou a oferta de R$ 9 milhões para vender o goleiro Jean. Além de pagar essa quantia, a equipe paulista vai ceder o meia Régis e mais um jogador.

O jogador a mais, a pedido do Bahia, seria Iago Maidana. No entanto, o zagueiro não tem situação definida com o São Paulo.

Em entrevista à rádio Itapoan FM reproduzida pelo site Galaticos Online, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, explicou que Maidana pode ser contratado pelo clube baiano. “Pode ser, mas não necessariamente. O Iago tem um problema contratual lá com o São Paulo. O vínculo dele só vai até setembro, salvo engano, do ano que vem. É um atleta que nos interessa, mas não é a única hipótese que está prevista. A gente tem outras hipóteses nessa relação contratual e sendo um atleta que venha contribuir com Bahia, pode ser o Iago, mas como pode ser também algum outro. Esse a gente não tem condições de confirmar ainda, exatamente porque não tem uma decisão, no caso de Iago Maidana, contratual dele. É possível que seja ele, mas também é possível que não seja”, explicou.

Em 2017, Iago Maidana jogou a Série B pelo Paraná e foi deciviso na campanha do acesso – fez cinco gols nas 24 partidas que disputou. Maidana pertence ao São Paulo e estava emprestado ao clube paranaense.

O Paraná ainda tenta renovar com Maidana. Para isso, precisa acertar com o jogador e com o São Paulo.