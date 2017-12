Miguel, Arthur e Alice são os nomes mais comuns de 2017; veja o ranking

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Miguel foi o nome simples mais registrado para crianças nascidas no Brasil em 2017. Segundo um levantamento da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), feito com base em dados de mais de 5.000 cartórios de 16 Estados, o nome foi dado a 25.710 recém-nascidos. Neste ano, o método de levantamento permitiu diferenciar nomes simples de nomes compostos e suas variações. No ranking de nomes simples aparecem, na sequência, Arthur (21.161) e Alice (18.508), o nome feminino mais frequente. Já os clássicos João e Maria seguem como os preferidos para nomes compostos. Maria Eduarda foi o nome composto mais comum entre as mulheres, com 9.922 registros. Entre os meninos, João Miguel foi o campeão, aparecendo 10.343 vezes. Ao todo, foram atribuídos mais de 40 mil nomes diferentes para as crianças nascidas neste ano. Veja abaixo o ranking dos nomes mais comuns.

NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS EM 2017

1°) Miguel, 25.710

2°) Arthur, 21.161

3°) Davi, 15.372

4°) Heitor, 13.718

5°) Gabriel, 12.636

6°) Bernardo, 12.529

7°) Lorenzo, 11.098

8°) João Miguel, 10.343

9°) Enzo Gabriel, 10.195

10°) Pedro Henrique, 9.237

NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM 2017

1°) Alice, 18.508

2°) Valentina, 13.193

3°) Helena, 12.615

4°) Laura, 12.594

5°) Sophia, 12.449

6°) Maria Eduarda, 9.922

7°) Lorena, 9.202

8°) Julia, 9.122

9°) Heloisa, 8.639

10°) Livia, 8.019