'Confio no Guimê, mas não o deixo frouxo', diz Lexa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa, 22, falou que o tempo só fez bem ao seu relacionamento com MC Guimê, 25. Os músicos estão juntos desde 2016 e vão se casar. "Respeitamos espaço um do outro. Somos ciumentos, mas estamos mais controlados. O amadurecimento veio junto com a confiança", disse ela em entrevista ao "Luciana ByNight" (RedeTV!), que vai ao ar às terças-feiras, às 22h40. Ela falou ainda sobre as as vantagens de ter uma vida pública para o relacionamento: "Se ele me sacanear, todo mundo vai ficar sabendo. Confio muito nele, mas óbvio que não o deixo frouxo." Antes de começar a carreira na música, Lexa revelou que começou os cursos de engenharia e contabilidade na universidade. "Como eu tinha consciência de que não seria fácil viver disso, fui estudar." Ela falou ainda que não gostava de ser comparada com outras cantoras no início da carreira. "Ficava triste porque quando a gente começa a seguir nossa vida queremos ser elogiados pelo nosso próprio trabalho e não ser comparada com os outros", disse. "Depois vi tudo de uma forma positiva." NOIVADO Guimê pediu Lexa em casamento no dia 9 de novembro. A festa de noivado ostentação foi na casa do casal em Alphaville, bairro nobre do município de Barueri, na Grande São Paulo. A cerimônia religiosa acontecerá no dia 22 de maio de 2018 no mosteiro de São Paulo, região central de São Paulo. Já a festa será no buffet Torres, em Indianópolis, na zona sul da capital paulista. No noivado, Lexa usou uma tiara de brilhantes, avaliada em cerca de R$ 98 mil e brincos em torno de R$ 105 mil. Além disso, a mãe de Lexa, a empresária Darlin Ferrattry presenteou o casal com as alianças, que estão sendo confeccionadas nos Estados Unidos. De acordo com os funkeiros, a aliança terá um diamante avaliado em cerca de R$ 50 mil. Dentro do diamante haverá o DNA dos cantores, que foi colhido do cabelo deles e fabricado na Rússia. As alianças ficarão prontas somente dois antes da cerimônia.